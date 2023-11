Al Polo Logistica di FS assegnati 2 premi "Logistico dell'Anno" 2023

(Teleborsa) - Ilsi aggiudicanelle sezioni "" e "". Il riconoscimento, assegnato dae altamente competitivo, celebra le imprese che si distinguono per innovazione, efficienza operativa e contributo significativo alla crescita del settore. In particolare, Mercitalia Rail e Mercitalia Intermodal - entrambe Società del Polo Logistica - sono state premiate rispettivamente per i progettiCome si legge su FS News, il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, il progetto pionieristico "" di Logistica Uno, in partnership Gruppo Sanpellegrino e Mercitalia Rail, offre: non solo aumenta la disponibilità di trasporto merci, ma rappresenta una risposta concreta alla crescente carenza di servizio stradale per le lunghe percorrenze.Attraverso l'utilizzo efficiente della modalità ferroviaria, il progetto offre una soluzione flessibile e sostenibile, riducendo del 85% le emissioni di CO2, e alleviando la congestione del traffico causata dai mezzi pesanti sulle principali arterie stradali italiane.Il sistema "TRENO PENDOLARE" non solo ridefinisce gli standard di efficienza logistica ma dimostra che la sostenibilità ambientale può essere raggiunta attraverso soluzioni innovative nel settore del trasporto intermodale.La soluzione "" di Mercitalia Intermodal è applicata ai carri ferroviari al fine di rendere. Un treno merci è infatti un sistema relativamente semplice, costituito dal collegamento di uno o più locomotori di trazione ai carri trasportanti merci. Rispetto alle altre modalità di trasporto è ancora elevata la manualità delle operazioni legate allo svolgimento del servizio di trasporto anche in ragione dell’assenza di energia sul carro.Lo sviluppo tecnologico degli asset e la digitalizzazione dei processi ferroviari è quindi un prerequisito fondamentale per poter perseguire obiettivi di sostenibilità ambientalefissati dall’UE quali l’incremento di capacità di trasporto offerto dalle ferrovie ed un conseguente Shift modale che consenta la riduzione delle emissioni, per una logistica europea carbon neutral e non ultima l’economia circolare con l’incremento della vita utile degli assets.Per poter perseguire tali obiettivi Mercitalia Intermodal ha studiato e sviluppato delle soluzioni on-board installate sui suoi carri che, grazie a sistemi di comunicazione wireless, possono comunicare con il personale di macchina e di terra abilitando così l’automazione di diversi processi.L'implementazione dello SMART TRAIN, oltre a fornire informazioni continue e precise sullo stato del trasporto,