Amazon: sciopero lavoratori in tutta Europa per il Black Friday

(Teleborsa) - Giornata didel mondo in occasione delI dipendenti del colosso dell’e-commerce, che quest’anno ha pubblicizzato dieci giorni di sconti festivi dal, hanno programmato una serie di proteste e stop con l’obiettivo di rallentare acquisti e distribuzione dei prodotti., lo sciopero del Black Friday indetto dalla Cgil,in provincia di Piacenza. Secondo l’azienda però l’adesione è stata limitata "Oggi l'86% dei dipendenti del sito di Castel San Giovanni si è recato al lavoro come ogni giorno e non abbiamo registrato alcun impatto sulle nostre attività", ha fatto sapere l’azienda.In, secondo mercato di Amazon per vendite nel 2022, i lavoratori di cinque centri di smistamento a Bad Hersfeld, Dortmund, Koblenz, Lipsia e Rheinberg hanno avviato uno sciopero di 24 ore a partire dalla mezzanotte di giovedì per chiedere un accordo salariale collettivo, ha dichiarato il sindacato Verdi.Pronti a incrociare le braccia anche più di mille lavoratori del magazzino di Amazon a Coventry,I sindacalisti stanno anche organizzando una manifestazione presso la sede centrale diIn, l’organizzazione anti-globalizzazione Attac sta incoraggiando gli attivisti a tappezzarli con manifesti e nastro adesivo, in modo da. Il sindacato spagnolo Ccoo ha chiesto ai lavoratori dei magazzini e delle consegne di Amazon didurante il "Cyber Monday", l’ultimo giorno dei dieci giorni di offerta speciale Amazon. "Make Amazon Pay" è una campagna globale coordinata da Uni Global Union, secondo la quale scioperi e proteste si svolgeranno in più di 30 Paesi dal Black Friday al Cyber Monday.",con una nota inviata agli organi di stampa. "Amazon ha creato milioni di buoni posti di lavoro e ha contribuito a creare e sostenere centinaia di migliaia di piccole imprese in tutto il mondo. Offriamo retribuzioni e benefit competitivi ai nostri dipendenti, con eccellenti opportunità di carriera e garantiamo a tutti un ambiente di lavoro moderno, sicuro e inclusivo. Continuiamo a investire nei Paesi e nelle comunità in cui operiamo e siamo orgogliosi di essere l’azienda che acquista più energia rinnovabile al mondo. Questo fa parte del nostro obiettivo di raggiungere un livello di emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2040, con miliardi già investiti nella riduzione degli imballaggi, nell’energia pulita e nei veicoli elettrici".Quanto allo sciopero,i. Ringraziamo i nostri dipendenti che oggi hanno scelto di lavorare per assicurare che i clienti possano ricevere i propri ordini. Cogliamo l’occasione per ribadire che dal suo insediamento in Italia Amazon ha investito 16,9 miliardi di euro e ha creato 18,000 posti di lavoro a tempo indeterminato in oltre 60 siti in Italia. Rivediamo regolarmente le retribuzioni attraverso un processo ben consolidato".