Centri antiviolenza, nel 2022 aumenta offerta: la fotografia Istat

(Teleborsa) - Nel 2022 aumenta l’offerta di Centri antiviolenza: i(primo anno dell’Indagine). Lo rileva l'Istat sottolineando che sonoanche questi in aumento (+4,9% rispetto al 2021). Gli sportelli di ascolto (665) contro la violenza, attivati dal 52,2% dei Centri antiviolenza, favoriscono la prossimità territoriale della rete di protezione per le donne.In dettaglio: nel, distribuiti per il 37,9% nel Nord (22,1% nel Nord-ovest e il 15,8% nel Nord-est), per il 31,4% nel Sud, per il 20,8% nel Centro e il restante 9,9% nelle Isole. L’aumento è stato del 3,2% tra il 2021 e il 2022 e del 37% rispetto al 2017 (primo anno dell’Indagine).alla popolazione femminile emerge un’offerta di protezione per le donne che risulta pari a 0,13 Centri antiviolenza ogni 10mila donne a livello nazionale, valore che sale a 0,18 al Sud ed è più basso nel Nord-est (0,10), nel Nord-ovest (0,11) e nelle Isole (0,12). Nelle regioni del Centro è in linea con il valore nazionale (0,13).Dal report emerge chea (7,8%) la percentuale di CAV che hanno come promotore un ente locale ma consorziato con un soggetto privato (nel Nord-est questa forma non è mai presente)".60.751 (+7,8% rispetto al 2021). Di queste, 3.979 donne sono state indirizzate ai Centri antiviolenza dal numero di pubblica utilità 1522. Si tratta a livello nazionale di una media di 174 donne per Centri antiviolenza una ogni due giorni. Sul territorio italiano il quadro è piuttosto variegato: i Centri del Nord-ovest segnalano in media 286 donne, al Sud mediamente 82 donne.(+4,9% rispetto all’anno precedente). Ogni donna richiedente supporto ha contattato in media il Centri antiviolenza 1,73 volte (nel 2021, 1,78). Il personale che opera nei Centri antiviolenzaè formato e aggiornato attraverso corsi specifici organizzati dai CAV (79,9% dei casi). I Centri del Nord-est sono più attivi sul fronte formativo (90,2%), meno quelli del Sud (68%).Quanto alle tematiche oggetto di formazione sono varie:(91,4% dei Centri antiviolenza), sulla valutazione del rischio (75,6%), sulla Convenzione di Istanbul (75,3%), sull’accoglienza delle donne migranti (51,6%) e sulle donne con disabilità (soltanto il 30,1%). Il tema della disabilità risulta poco trattato anche in relazione all’organizzazione di iniziative e alla predisposizione di materiali accessibili a tutte le donne con disabilità sensoriali o intellettive (offerti soltanto dal 18,6%; nel Centro 26% e nelle Isole 11,5%).