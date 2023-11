Giornata all'insegna degli acquisti per i Listini europei

S&P-500

(Teleborsa) -, in una giornata con pochi spunti operativi complice la festività in USA. Oggi Wall Street è aperta solo per metà sessione a causa del ponte del Thanksgiving (dopo la chiusura di ieri). Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Negli USA, sostanzialmente stabile l'Leggera crescita dell', che sale a quota 1,093. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,66 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +174 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,38%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,20%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,67%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,66%, portandosi a 31.388 punti.Il controvalore degli scambi nella seduta del 24/11/2023 è stato pari a 1,44 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,32 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,49 miliardi di azioni, rispetto ai 0,4 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,94%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,88%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,56%.Buona performance per, che cresce dell'1,52%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,60%),(+3,97%),(+3,23%) e(+2,96%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,07%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,25%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,1%.