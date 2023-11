Speranza (AmEx): business travel è ripreso a crescere in modo energico

(Teleborsa) - "Il livello di propensione delle aziende italiane verso il digitale e la". Lo ha detto a Teleborsa, VP Cards Sales & Insurance di American Express Italia, commentando la ricerca che la società statunitense ha presentato in occasione dell'ottava edizione del Salone dei Pagamenti, promosso da ABI."Delle aziende intervistate, il 47% ha registrato un aumento dei ricavi anno su anno, percentuale che cresce al 55% se si considerano solo quelle aziende che hanno già adottato un alto livello di automazione dei pagamenti digitali al proprio interno, quindi è un ulteriore booster di crescita - ha spiegato - Inoltre, il 39% delle aziende intervistate dichiara cheper la loro innovazione, per crescita di efficienza e per crescita di competitività. Tanto è vero che, di queste, il 36% ha dichiarato che per i prossimi 12 mesi andrà a potenziare gli investimenti in termini di adeguamento infrastrutturale, adeguamento tecnologico, adeguamento di processo, per meglio abbracciare la sfida digitale"."Quindi sostanzialmente il dato è di un tessuto imprenditoriale italiano che ha ben compreso l'opportunità che può arrivare dal digitale - ha detto Speranza - Ora peròper completare il processo e quindi portarsi a casa in toto quelli che sono i benefici e i ritorni sugli investimenti, e affinché ciò accada in tempi rapidi. Noi come America Express siamo da sempre impegnati sul mercato italiano per quanto riguarda i pagamenti digitali, per facilitarne e accelerarne la penetrazione attraverso diversi segmenti di mercato, appunto aziende in primis, consumatori ed esercizi convenzionati ovviamente"."In questa survey abbiamo fatto anche un deep dive sui pagamenti digitali e anche da qui vengono fuori dati interessanti e devo dire molto incoraggianti - ha proseguito - Il 23% delle aziende che ha adottato i pagamenti digitali in ultimi 12 mesi ha già toccato con mano una, quindi ha già rilevato un'efficienza reale che ha generato impatti positivi a conto economico. Il 37% ha anche notato un'ottimizzazione di tempi di esecuzione media dei propri processi all'interno dei quali hanno recepito i pagamenti digitali. Credo che il dato più importante sia quello per cui il 51% ha dichiarato di aver adottato uno strumento di digital payments negli ultimi 12 mesi, e quindi siamo andati a chiedere al 49% che non l'avesse fatto per quale ragione ciò non fosse accaduto. La principale motivazione che viene addotta da parte di queste aziende è che "non abbiamo ancora digitalizzato i nostri pagamenti in quanto non abbiamo incontrato sulla nostra strada un partner che ci accompagnasse in questo percorso", per cui credo che da qui venga ildel settore digital payments.in questo percorso; quindi anche noi come American Express abbiamo negli ultimi 18 mesi rimesso al centro della nostra azione commerciale le piccole, medie, grandi imprese, abbiamo fatto un refresh di prodotto sul segamento business e corporate, abbiamo dato centralità all'offerta per le PMI sulla nostra rete di vendita, per cui grande focalizzazione"."Per citare alcuni delle aree su cui notiamo una maggiore richiesta da parte del tessuto imprenditoriale italiano riguardo i digital payments, c'è sicuramente quello della, in quanto noi offriamo soluzioni corporate che sono anche facilmente integrabili con gli ERP aziendali - ha raccontato Speranza - Una grandissima richiesta che arriva dal mondo delle imprese verso il mondo dei pagamenti digitali è essere supportati nell': dopo i diversi cicli di rincaro di costi del denaro oggi le aziende stanno fondamentalmente chiedendo di massimizzare i tempi di pagamento quando sono clienti e minimizzare quelli di incasso quando sono fornitori. E anche noi qui abbiamo fatto una grande attività di rilancio dei nostri prodotti corporate, proprio sul mondo della supply chain finance, e abbiamo stretto delle partnership con importanti fintech italiane proprio per rispondere a questa grande esigenza".Dalla ricerca sono emersi anche dati interessanti sul mondo dei viaggi, e in particolare su quelli di lavoro. "Il 72% delle aziende intervistate hanno un business internazionalizzato, quindi hanno appunto una grande necessità di viaggi in modo intrinseco - ha detto l'esterto - Quello che ne viene fuori è che, cosa che se pensiamo al 2020 in pieno Covid tanti addirittura dicevano che non ci saremmo mai più ritornati o facevano scenari per i quali ci saremmo ritornati del 2030. L'ottima notizia è che oggi, nel 2023, siamo finalmente ritornati a quei livelli e addirittura se andiamo a guardare i viaggi verso l'estero crescono del 36% anno su anno"."Quindi direi che, sicuramente ci sono deia cui bisogna attenersi e a cui le aziende guardano con grande scrupolo, che sono appunto quello della sicurezza e della sostenibilità - ha aggiunto Speranza - Noi come AmEx siamo presenti, abbiamo rafforzato la nostra offerta di prodotto, abbiamo rilanciato un prodotto di virtual payment di nuova generazione che va a digitalizzare tutto il processo di business travel management dal momento del booking fino al momento della rendicontazione e successiva emissione della nota spese, in quanto è un sistema interamente integrato con quelli che sono i gestionali aziendali, per cui il business travel è per noi fondamentale e in grande crescita, e continueremo a presidiario in modo molto importante".