Arta Abruzzo nulla osta al prolungamento pista aeroporto Pescara

(Teleborsa) - L'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente () ha espressoin merito al progetto diL'approvazione di Arta Abruzzo è stata basata sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali rispetto alle prescrizioni stabilite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Queste prescrizioni sono in conformità con il decreto didel 23/09/2004 e la nota della Regione Abruzzo del 5/10/2023.L'Agenzia ha sottolineato che, in fase di costruzione, sono statedeldellae degli accorgimenti, meritando così un parere positivo. Anche per quanto riguarda le prescrizioni sulla fase di esercizio, in relazione al quadro aggiornato dei ricettori abitativi, Arta ha rilasciato un nulla osta.Il parere favorevole dell’Arta è condizionato da una serie di obblighi, quali il monitoraggio della qualità dell'aria, gli interventi di mitigazione acustica, la verifica di impatto acustico e il programma di monitoraggio acustico.