Mercati asiatici in calo dopo dati macro deboli in Cina

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo la. In particolare, da gennaio a ottobre 2023, il profitto totale delle imprese industriali cinesi è stato in calo del 7,8% su base annua. Pesa anche il fatto che l'inflazione dei servizi alle imprese sia accelerata a ottobre in Giappone., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,53%; sulla stessa linea, cede alle vendite, che retrocede dello 0,53%. Giù anche, che perde lo 0,30%.In frazionale calo(-0,32%); pressoché invariato(-0,04%); in discesa(-0,71%).Il mercato azionario diè chiuso per il Compleanno di Guru Nanak.Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,22%. Seduta positiva per l', che avanza bene dell'1,01%. La giornata del 26 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,1%.Il rendimento dell'tratta 0,77%, mentre il rendimento delè pari 2,71%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,5%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,9%; preced. 5,8%)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,1 punti; preced. 48,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,3 punti; preced. 49,5 punti).