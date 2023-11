Shopify in rally, festeggia vendite record Black Friday

Shopify

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,98%.A dare linfa alle azioni contribuiscono le vendite record annunciate dal gruppo e-commerce per il Black Friday: un aumento del 22% a 4,1 miliardi di dollari.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 74,93 USD e primo supporto individuato a 71,92. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 77,94.