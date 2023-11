Estrima, alla controllata Brieda &C prima tranche contributo Invitalia

Estrima

(Teleborsa) -, società produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, comunica che la, aziendaspecializzata nella progettazione, industrializzazione e produzione di cabine per i settori Agricoltura, Costruzione, Movimento terra e Mobilità,, su un totale di 322.900 euro, qualea valere sulle risorse dell’iniziativa "destinate all’Asse prioritario VI del Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese ecompetitività” 2014-2020.Il contributo, richiesto da Estrima ed, copre unaper un totale di 1.291.600 euro, e consentirà di potenziarne l’efficienza produttiva, attraverso l’acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature. In particolare, il contributo si integra nell’ambito degli "Investimenti sostenibili 4.0" di Invitalia, sottolineando l’impegno di Estrima nell’adozione di tecnologie all’avanguardia e processi produttivi ecocompatibili, in linea con la propria mission aziendale.