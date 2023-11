Germania, indice GFK segnala piccolo miglioramento sentiment consumatori

(Teleborsa) -. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a, rispetto al -28,3 di novembre (dato rivisto da un preliminare di -28,1). La lettura èdegli analisti, che erano per un livello del sentiment aMigliorano le, con l'indicatore che sale di 0,1 punto a quota -2,3 punti. Sale anche l'indicatore sulla, che si porta a -15 punti (da -16,3). Quello sullescende di 1,4 punti a -16,7 punti."Dopo tre mesi consecutivi di calo, la fiducia dei consumatori si sta stabilizzando mentre l'anno volge al termine. Continua a essere a un livello molto basso e non ci sono segnali di una ripresa sostenibile nei prossimi mesi", spiega l'esperto Rolf Burkl, aggiungendo "ol clima è ancora caratterizzato da incertezza e preoccupazione".