Borse asiatiche contrastate, bene Australia e Nuova Zelanda

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in attesa della pubblicazione di importanti dati macroeconomici provenienti in Cina e altrove, mentre gli investitori continuano a valutare le parole dei funzionari della Federal Reserve statunitense per indicazioni sulla direzione della politica monetaria.L'australiano è stato tra i migliori della giornata, dopo che i dati hanno mostrato che l'è scesa più del previsto a ottobre. Bene anche il, dopo che laha mantenuto il tasso ufficiale al 5,5%, avvertendo però che i tassi potrebbero aumentare per contrastare l'inflazione.In leggero calo la Borsa di, con ilche chiude con un -0,26%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, giornata negativa per, in calo dello 0,78%.perde lo 0,56%.Pesante la Borsa di(-2,27%); sulla parità(-0,08%). In rialzo(+0,73%); come pure, poco sopra la parità(+0,31%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Rosso per l', che sta segnando un calo dello 0,83%. La giornata del 28 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,04%.Il rendimento dell'è pari 0,67%, mentre il rendimento delscambia 2,69%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,5%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,9%; preced. 5,8%)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,1 punti; preced. 48,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,3 punti; preced. 49,5 punti).