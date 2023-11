DBA Group, nuovi contratti in Egitto per progettare due terminal container

DBA Group

(Teleborsa) -, società italiana specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, comunica che Hutchinson Port Holding, attraverso le sue controllate egiziane, ha affidato a SJS Engineering (società controllata da DBA Group e SJS), la progettazione, il procurement e la supervisione dei lavori della costruzione dei Terminal Container di Sokhna e Dekheila.Si tratta complessivamente diper attività che verranno iniziate nei prossimi mesi e completate entro il 2026. L’incarico fa seguito a quello precedentemente assegnato e relativo al Nuovo Abu Qir Container Terminal (oggi in fase di costruzione) dove SJS Engineering Srl ha assicurato i servizi di gestione e supervisione della costruzione.Si tratta di Terminals Container in grado, ciascuno, di assicurare una capacità di movimentazione di 2 milioni di container all’anno. L'investimento in Egitto, il cui valore e` stimato intorno ai 700 milioni USD, e` frutto di un accordo il Ministero dei Trasporti Egiziano e Hutchison Ports Holding, il principale investitore, sviluppatore e operatore portuale al mondo con attività` in Asia, Medio Oriente, Africa, Europa, Americhe e Australia.S.J.S. Engineering, specializzata nel settore marittimo e logistico, collabora da anni con HPH Group, fornendo in passato servizi di ingegneria nel Porto di Taranto e nel Porto di Dammam in Arabia Saudita.