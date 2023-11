Banche, Patuelli (ABI) omaggia Mattioli: eroe civile del Novecento

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Le grandi capacità bancarie, la sua indipendenza da tutti i potentati di ogni genere e il suo grande prestigio permisero adi evitare condizionamenti e di rimanere alla guida della Banca Commerciale in contesti politici molto diversi". E' uno dei passaggi del discorso del Presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI),nel corso dell'evento sull'eredità del banchiere a 50 anni dalla sua scomparsa, in corso a Milano, organizzato daPatuelli definisce Mattioli "del terribile Novecento, protagonista della rinascita negli anni Trenta della Banca Commerciale Italiana dopo la grave crisi"."Mattioli, infatti,, - prosegue il Presidente dell'ABI - mettendo insieme scienza economica, poliedrica cultura, esperienza bancaria, grande interesse alle nuove tecniche (quando non c’erano ancora le tecnologie), fiducia nel potere persuasivo della ragione e grande, costante impegno nel “fare i conti”, con la cultura della sana e prudente gestione, lasciando sempre da parte i preconcetti e costruendo pazientemente, pezzo per pezzo, un’economia bancaria molto sana e lungimirante, condizione essenziale per attività finanziarie che persuadano tutto il mondo produttivo a far sempre bene i conti"."A cinquant’anni dalla morte, Raffaele Mattiola, civile e sociale di un’Italia europea che ragioni sempre con grandi orizzonti internazionali di pace e di prosperità", conclude Patuelli.