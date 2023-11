Congresso Nazionale Società Italiana della Riproduzione: riflettori su tecniche PMA

(Teleborsa) -: questi alcuni dei temi al centro del, tenutosi oggi presso, organizzato asnsieme alla(SIPO).Il Congresso ha permesso di approfondire anche le tematiche relative alla, al ruolo dellaed alle. È stata inoltre l’occasione per parlare delle tecniche di, del ruolo dell’e delle disfunzioni sessuali, ma anche delle strategie di supporto alla(PMA) nella donna con la Sindrome dell’ovaio policistico, con un nuovo approccio green alle tecniche di procreazione assistita."Sulla fecondazione in vitro èche oggi vengono adottate per migliorarne il successo, considerato che le problematiche relative alla sterilità di coppia hanno assunto una notevole rilevanza sociale, in un Paese a crescita zero e con un saldo negativo tra nascite e morti", afferma il, ricordando che "attualmente, in Italia la, vale a dire circa, mentre nel mondo sono nati più di 5 milioni di bambini"."In questa prospettiva, sono importanti le(PMA) - sottolinea - che sono passate, come emerge dalla Relazione al Parlamento sulla PMA 2023 sull’attuazione della Legge 40 del 2004”.Secondo Greco occorreche decidono di affrontare questo tipo di percorso, in quanto "l’età media di accesso della donna a un Centro di fecondazione assistita èe ciò determina notevoli ripercussioni sulle percentuali di successo dell’intervento, che sono del 15% a fresco e del 35% cumulativo".Il Congresso ha messo in luce le tecniche da “adottare in questa fascia di pazienti - ha spiegato Greco - dai protocolli di stimolazione ormonale a quelli utilizzati per scegliere l’embrione migliore da trasferire all’interno della cavità uterina, con un focus particolare sulla tecnica di diagnosi genetica preimpianto”., di cui 138 di I livello e 202 di II e III livello, mentre sonocon tecniche di PMA di primo, secondo e terzo livello, 108.067 i cicli di trattamento iniziati,, 2.970 quelle perse al follow-up (12,7%). Inoltre,, che sono il 4,2% del totale dei nati in Italia nel 2021 (400.249 nati vivi).Un ampio spazio del Congresso è stato assegnato alleed alle, che oggi è in costante aumento, tanto da arrivare a costituire il 50% delle infertilità di coppia. Di qui la necessità di dare spazio sia alla diagnosi sia alle terapie ormonali in grado di migliorare la capacità fecondante dello spermatozoo. Fra i fattori che influenzano la fertilità anche, grazie soprattutto a un regime alimentare che vede nella Dieta Mediterranea un punto di riferimento fondamentale.Tra i tanti temi del Congresso anche la, possibile in Italia dal 2014 grazie a una sentenza specifica della Corte Costituzionale. Questa tecnica - ha detto Greco - "è in costante aumento" e "sempre minore è il numero di pazienti che si reca all’estero per praticarla. Sono circa 11mila le coppie che nel 2021 si sono sottoposte a tale procedura, con una percentuale di nati vivi intorno al 30%.