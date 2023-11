Ford taglia target 2023 per costi dell'accordo sindacale UAW

Ford

(Teleborsa) -, casa automobilistica statunitense, ha comunicato una, ma ribadito "assoluta fiducia e impegno nel potenziale a lungo termine del suo piano Ford+ per generare crescita e valore". Ford aveva ritirato la guidance per il 2023 alla fine di ottobre durante locontro alcune operazioni statunitensi. Con un nuovo contratto di lavoro raggiunto e ratificato, l'azienda ha ora un quadro più chiaro.In particolare, Ford ora prevede utili rettificati per l'intero anno 2023 prima degli interessi e delle tasse () tra 10,0 e 10,5 miliardi di dollari (rispetto alla precedente previsione di 11-12 miliardi di dollari). Ciò include 1,7 miliardi di dollari di- di cui 1,6 miliardi di dollari del quarto trimestre - a causa delle interruzioni nella produzione di camion e SUV ad alto margine e, di conseguenza, delle vendite all'ingrosso di veicoli di circa 100.000 unità in meno rispetto a quanto previsto.Ford ha generato 4,9 miliardi di dollari di utile netto e 9,4 miliardi di dollari di EBIT rettificato nei primi tre trimestri dell'anno, prima che si manifestassero tutti gli effetti dell'interruzione del lavoro. Inoltre, prevede che ilrettificato per l'intero anno 2023 sarà compreso tra 5,0 e 5,5 miliardi di dollari.La società statunitense prevede che il nuovo contratto di lavoro con l'UAW costerà, con salari lordi, progressione salariale accelerata e aggiustamenti del costo della vita che rappresentano i tre elementi principali di quel totale. L'effetto sui costi sarà di circaentro il 2028 - o circa 60-70 punti base di margine EBIT rettificato - che Ford lavorerà per compensare attraverso una maggiore produttività e minori spese.