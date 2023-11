Intesa e Fondazione Mattioli ricordano il banchiere umanista nel 50° dalla scomparsa

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -hanno voluto ricordare oggi ila 50 anni dalla sua scomparsa ed il suo contributo per la modernizzazione industriale dell’Italia e per una concezione di. La giornata, organizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha visto la presenza del Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, del Presidente di Intesa Sanpaolo, del Presidente ABIe del Presidente della Fondazione Raffaele Mattiol. L’apertura dei lavori è stata affidata a, Chairman Divisione Imi – Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo.Vasto, 1895 – Roma, 1973), amministratore delegato delladal 1933 al 1960 e poi suo presidente dal 1960 al 1972, fu uno dei banchieri più rappresentativi del secolo scorso, spesso ricordato come il "banchiere umanista" per il suo, specialmente nell’ambito della storia economica, della letteratura, dell’architettura e dell’arte. Caldeggiava l’idea di una classe dirigente dotata di una profonda cultura umanistica, perché riteneva che lo sviluppo economico dovesse sempre andare di pari passo con lo sviluppo culturale., con cui fondò l’Istituto per gli Studi Storici a Napoli e con cui condivise una forte avversione per il nascente regime fascista, contribuì a salvare molte vite durante la persecuzione degli ebrei nel 1938. In quello stesso anno, consolidando la sua visione secondo cui la crescita economica del paese doveva seguire la sua crescita culturale, divenne editore, acquistando la"A cinquant’anni dalla scomparsa, la figura di Raffaele Mattioli continua a offrire chiavi di lettura utili ad affrontare le sfide che oggi coinvolgono il settore bancario, e non solo quello. Un’eredità che non deve andare dispersa e che Intesa Sanpaolo vuole ricordare, anche coinvolgendo personalità e studiosi nelle riflessioni sulla figura del grande banchiere del Novecento", ha affermato il, in apertura del suo intervento."La Banca Commerciale Italiana, che Mattioli si trovò a guidare nel 1933, a soli 38 anni, era in piena crisi di identità", ha ricordato il Presidente, aggiungendo che "il tema della formazione del personale divenne il perno attorno al quale rifondare l’organizzazione del lavoro. Una concezione del lavoro umano capovolta rispetto a quella del fordismo", che in seguito costituì "un fattore determinante per il rilancio e il rinnovamento della Comit, impegnata nel dopoguerra ad accompagnare le imprese verso le sfide di un’economia che si apriva al mercato europeo e internazionale"."Come ricordava Mattioli, e come anche oggi avviene in Intesa Sanpaolo che quella Comit ha incorporato e della quale coltiva lo spirito, - ha evidenziato Gros-Pietro - alla formazione occorreva affiancare la costruzione di un vero e proprio vivaio interno di giovani talenti in grado di portare le loro competenze a vantaggio del Paese"."I problemi che ancora ci assillano proprio qui in Italia sono ancora tanti e tali che le risorse disponibili vanno inventariate e utilizzate secondo una ben graduata e concatenata scala di priorità. Altrimenti non vi sarà alcun miracolo", ha citato il Presidente, aggiungendo che questo è "u monito che, a cinquanta anni dalla sua scomparsa, risuona come assolutamente attuale, e ormai urgente: e non solo per l’Italia, ma per il pianeta".Le- 290 faldoni, datati dal 1925 al 1972 per oltre 4.000 fascicoli di corrispondenti – sono tuttorae aperte alla pubblica fruizione, in parte anche tramite la Digital Library. Il podcast "L’eredità di Raffaele Mattioli: 50 anni dopo" è già disponibile su Intesa Sanpaolo On Air all’interno di Anniversari, mentre il documentario ‘Humanitas, Economia, Immaginazione. L’universo di Raffaele Mattioli’ prodotto da RAI Cultura con materiale dell’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo sarà in onda il 13 dicembre su Rai Storia.