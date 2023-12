Borse asiatiche in ordine sparso

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Poco mosso in chiusura il listino didopo il finale misto del mercato azionario statunitense. Si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche. Sul fronte macroeconomico, l’indice PMI manifatturiero del Giappone stilato da Jibun Bank, è sceso a 48,3 punti, confermando l'attività economica in fase di contrazione per il sesto mese consecutivo. Focus anche sull’indice manifatturiero cinese stilato da Caixin, che si è attestato a quota 50,7 punti, tornando così in fase di espansione.L'indice giapponesesegna un -0,21%, in chiusura, attestandosi sui valori della vigilia; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza(-0,06%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,51%; sulla stessa linea, in rosso(-1,15%).Sale(+0,76%); sulla parità(-0,17%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,23%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,15%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,19%.Il rendimento dell'tratta 0,71%, mentre il rendimento delè pari 2,69%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,1 punti; preced. 48,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,3 punti; preced. 49,5 punti).