Bitcoin supera 41 mila dollari spinto da attese su ETF settore e tassi

(Teleborsa) - Ilha registrato unnelle ultime ore, che l'ha portato a. In particolare, alle 10.45 italiane di lunedì si attesta a 41.700 dollari, in rialzo del 5,7% nelle ultime 24 ore e dell'11,3% nell'ultima settimana, secondo i dati di CoinMarketCap.A spingere gli acquisti sulla più popolare delle criptovalute sono le. In particolare, la CNBC ha riferito che funzionari della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti hanno incontrato rappresentanti di Grayscale, BlackRock e Nasdaq in merito alla potenziale conversione del Grayscale Bitcoin Trust in un ETF. Ciò ha rafforzato la fiducia nel mercato sulla possibilità che un ETF bitcoin venga alla fine approvato.Inoltre, giocano un ruolo anche le, e in particolare il fatto che la banca centrale statunitense possa aver finito i rialzi.Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha detto venerdì di ritenere "prematuro concludere con fiducia che abbiamo raggiunto un orientamento sufficientemente restrittivo, o speculare su quando la politica potrebbe allentarsi" e che la Fed è pronta "a inasprire ulteriormente la politica se ciò risulterà opportuno". Tuttavia, ha aggiunto che "".