Debole la borsa di Tokyo. A Hong Kong rally di Evergrande

(Teleborsa) - Prevale la cautela in avvio di settimana alla borsa di, malgrado l'avanzata degli indici azionari statunitensi, penalizzata dalla performance positiva dello yen che ha colpito soprattutto i titoli legati all'export.che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. A Hong Kong si è messo in evidenza il, dopo che l’udienza sulla possibile liquidazione del gigante è stata rinviata al 29 gennaio 2024.L'indice giapponesechiude la seduta con un leggero calo dell'1,05%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la paritàLeggermente negativo(-0,5%); poco sopra la parità(+0,52%).Positivo(+1,48%); con analoga direzione, buona la prestazione di(+0,7%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,15%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,65%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,1%.Il rendimento dell'scambia 0,69%, mentre il rendimento per ilè pari 2,69%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 50,7 punti; preced. 50,4 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)00:50: Partite correnti (preced. 2.724 Mld ¥)00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,5%; preced. 1,2%).