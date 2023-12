Futuro fa eco a sostenibilità: big della finanza pubblica Ue a confronto

(Teleborsa) -a cui conoscenza è diffusa su larga scala, principalmente grazie all’attenzione rivolta a questi temi da televisioni e social media: è una delle evidenze che emergono dall’(Italia, Francia, Germania, Spagna, Polonia) presentata oggi a Milano nel corso dell’evento “organizzato dain collaborazione con, che ha visto la presenza dei vertici delle "CDP europee" - la francese Caisse des Dépôts, la spagnola Instituto de Crédito Oficial, la tedesca Kreditanstalt für Wiederaufbau- e dellaTanto più che un approccio sostenibile allo sviluppo economico non è solo necessarioma è considerato unOrganizzato in concomitanza con la, l’evento è stato un’occasione di confronto sulle sfide della sostenibilità e sul ruolo della finanza per la transizione ESG, tra i vertici dei principali Istituti Nazionali di Promozione europei.La giornata si è aperta con i saluti di Giovanni, Presidente di CDP ePresidente di Borsa Italiana, seguiti da un confronto tra, Vice Presidente della BEI;, Amministratore Delegato di CDP;, Amministratore Delegato di CDC;, Amministratore Delegato di ICO e, Segretario Generale di KFW. Uno dialogo che ha consentito di approfondire ilin Europa. Le conclusioni sono state affidate a Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi di Milano.In in contesto in cui gli Istituti di Promozione sche possa contribuire ain un contesto in rapida evoluzione, con una costante necessità di risorse e nuove soluzioni, il progetto punta a migliorare il coordinamento tra gli attori in gioco per fare leva sui punti di forza di ognuno di loro e promuovere un approccio comune alle tematiche ESG anche attraverso un allineamento degli standard europei in ambito di sostenibilità. A livello complessivo le oltre(National Promotional Banks and Institutions) hanno une svolgono un ruolo cruciale nel finanziare investimenti per laL'indagine rileva anche cheancora una chiara, ma la sostenibilità viene adesso sempre più vista come una necessità, anche da un punto di vista economico: l’ampia maggioranza dei cittadini europei è favorevole ad accettare un orizzonte temporale di medio-lungo periodo nei rendimenti degli investimenti sostenibili (oltre il 70% degli intervistati) e vede con favore una riduzione del costo dei prestiti alle imprese che si danno obiettivi sociali o ambientali. Inoltre, secondo il 51% degli intervistati, la sostenibilità avrà un impatto positivo sull’occupazione nel prossimo futuro.Da segnalare che che ile le problematiche ad esso collegate restano le maggiori(oltre il 30%), ma inizia a emergere l’importanza della dimensione, con particolare riferimento alle infrastrutture, ad esempio scuole, ospedali e alloggi. Laintervistati (il 57%) pensa che le sfide della sostenibilità possano essere affrontate solo attraverso un. Ed è in questo contesto che viene affidato unnell’accelerare la crescita e lo sviluppo sostenibile dei diversi Paesi europei.