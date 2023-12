Lagarde: "Governance sovranazionale si trova a un punto di svolta"

(Teleborsa) - "Lache è alla base della cooperazione internazionale. La scelta è tra un mondo che cerca di conciliare le differenze e creare prosperità per tutti ed un mondo senza cooperazione e che cerca il confronto". E' quanto affermato dalla Presidente della BCEin un intervento presso l’Académie des sciences morales et politiques a Parigi."La- ha ricordato - è unache ha plasmato la nostra storia recente. Ha portato benefici indiscutibili, spingendo il mondo verso uno sviluppo senza precedenti,, fornendo accesso alin un numero crescente di paesi e costruendo istituzioni multilaterali che hanno caratterrizzato l’era del dopoguerra"."Ma sarebbe un. Le disuguaglianze, le crisi globali rimaste irrisolte e la perdita di legittimità delle istituzioni hanno seminato dubbi nella mente dei nostri concittadini"- ha avvertito la numero uno dell'Eurotower - e "questa" ed ha alimentato "movimenti politici che cercano di prendere il potere ed alla frammentazione del nostro mondo in blocchi rivali"."Vedo, tuttavia, una via da seguire.ed a focalizzarsi sulle priorità dei cittadini, ad assumere la forma più efficace per raggiungere tali priorità e ad essere guidata con coraggio, pur essendo ritenuta responsabile, allorache si trova ad affrontare", ha sottolineato Lagarde, ricordando che "tutte le strutture di governance sovranazionali sono emerse da un’era caratterizzata dalle conseguenze devastanti della mancata cooperazione e dei conflitti aperti tra paesi, mentre prendevano piede paure profondamente radicate"."Non dimentichiamo il nostro passato.La scelta che abbiamo davanti deve essere guidata da unae rispetto reciproco, che le nostre generazioni future meritano", ha concluso Lagarde citando l'esempio di Simone Veil, attivista francese deportata ad Auschwitz e convinta sostenitrice dell'unità europea, che fu anche prima donna presidente del Parlamento europeo dal 1979 al 1982.