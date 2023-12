IA, ricercatori chiedono regole chiare: appello al Governo

(Teleborsa) -er un testo definitivo dell’AI Act che includa regole chiare per i modelli generativi, rinforzando il ruolo dell’Europa di avanguardia globale della regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale, consentendo di coglierne le opportunità con le migliori salvaguardie per la sicurezza”.È la richiesta della comunità scientifica italiana al governo che è impegnato nel dibattito sulla Regolamentazione Europea sull’Intelligenza Artificiale,della comunità dell’Intelligenza Artificiale vogliamo far sentire la nostra voce a sostegno della necessità di regole sui grandi modelli generativi, i ‘foundation model’, nell’ambito della Regolamentazione Europea sull’Intelligenza Artificiale, l’AI Act, in corso di negoziazione finale”, scrivono gli autori della lettera aperta sottoscritta da circa duecento scienziati italiani e internazionali del settore e 6 istituzioni italiane tra cui la Fondazione Faire l’Associazione Italiana per l'Intelligenza ArtificialePer gli esperti, dunque,Regole a monte, infatti, garantiscono che i pochi grandi sviluppatori forniscano i meccanismi di trasparenza e fiducia per i numerosi ulteriori attori a valle. Altrimenti, gli utenti finali saranno esposti a rischi che gli