Ulisse Biomed, reverse take-over di Hyris per creare gruppo più competitivo

Ulisse Biomed

(Teleborsa) -, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto unmediante il conferimento delle quote rappresentative il 100% del capitale di Hyris in Ulisse Biomed, a liberazione di apposito aumento di capitale a pagamento di Ulisse Biomed, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai soci di Hyris.Hyris , società hi-tech di diritto inglese fondata da Stefano Lo Priore,; attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative ha realizzato una piattaforma tecnologica integrata, composta da software, hardware e reagenti proprietari, che, incorporando algoritmi proprietari, permette di eseguire test molecolari basati su tecnologia real-time PCR su campioni biologici.Nel, Hyris ha conseguito ricavi pari a 4.251 mila euro, EBITDA negativo di 1.528 mila e perdita netta pari a 1.401 mila. Nei, ha conseguito ricavi pari a 476 mila, EBITDA negativo di 1.294 mila e perdita netta pari a 1.401 mila. Hyris evidenziava al 30 giugno 2023 un patrimonio netto di 4.116 mila e una posizione finanziaria netta negativa (cassa netta) pari a 323 mila.L'obiettivo dell'operazione èoperante nell'industria della diagnostica in vitro, ed in particolare della biologia molecolare, con un posizionamento distintivo garantito dal presidio dell'intera filiera industriale e dalle caratteristiche di innovazione tecnologica dei reagenti progettati e prodotti da UBM, da un lato, e delle strumentazioni PCR e dei software interpretativi di Hyris, dall'altro."Siamo entusiasti di annunciare l'opportunità di integrazione con Hyris - ha commentato- Unendo le forze, potenzieremo la nostra offerta di prodotti, combinando le competenze esclusive di Hyris con la nostra esperienza e capacità di sviluppo. L'obiettivo di questa integrazione è di capitalizzare sulle sinergie tra le due aziende, massimizzando il valore per i nostri azionisti e offrendo soluzioni diagnostiche integrate ai nostri clienti".Ildovuto da Ulisse Biomed a fronte del conferimento della partecipazione Hyris, pattuito pari a, sarà corrisposto in azioni ordinarie Ulisse Biomed rivenienti dall'aumento di capitale in natura. In particolare, in esecuzione dell'aumento di capitale in natura, a fronte del conferimento, saranno emesse 13.505.156 azioni ordinarie Ulisse Biomed, corrispondenti aldi Ulisse Biomed post esecuzione dell'aumento di capitale in naturaAi sensi dell'accordo quadro, i soci e Ulisse Biomed si sono impegnati a far sì che, alla data di esecuzione conferimento, il presidente Saverio Scelzo rassegni le proprie dimissioni con effetto immediato e il CdA nomini per cooptazione