Rosetti Marino smentisce le voci: la società non è in vendita

Rosetti Marino

(Teleborsa) - I vertici di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, hanno, dopo che stamattina il Corriere della Sera ha scritto che nel quadro di un passaggio generazionale i Rosetti sono alladel gruppo, racchiusa nella holding Rosfin.Secondo il quotidiano, la quota del 56% avrebbe attratto l'quali l'indiana Larsen & Toubro, la malese Bumi Armada e la sudcoreana Daewoo Engineering.Il presidentee l'amministratore delegato, con riferimento all'articolo del Corriere, "comunicano che la società non è in vendita", si legge in una breve nota rilasciata dal gruppo di Ravenna.