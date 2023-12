Moderate perdite a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in frazionale ribasso, mentre si muovono in con segni contrastanti le altre piazze asiatiche che chiuderanno la seduta più tardi, dopo la debole performance registrata da Wall Street dove si guarda alla riunione della Fed in calendario la settimana prossima e alle sue nuove indicazioni in tema di politica monetaria.Restando in tema di banche centrali,, ha fatto riferimento alla possibile fine della politica monetaria del Giappone incentrata sui tassi negativi.L'indice giapponeselascia sul parterre l'1,72%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,19%.In discesa(-0,96%); come pure, poco sotto la parità(-0,21%).Senza direzione(-0,15%); con analoga direzione, pressoché invariato(-0,03%).Andamento negativo per l', con un ribasso dello 0,69%. Composto ribasso per l', in flessione dello 0,74% sui valori precedenti. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto 0%.Il rendimento dell'è pari 0,75%, mentre il rendimento delscambia 2,69%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)00:50: Partite correnti (preced. 2.724 Mld ¥)00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,5%; preced. 1,2%).