Conio, accordo per inserire Coinbase tra i suoi liquidity provider

Poste Italiane

Banca Generali

Coinbase

(Teleborsa) -, fintech partecipata da, ha, ampliando così la propria offerta di asset digitali., società americana quotata al Nasdaq, è uno dei leader mondiali nel settore degli asset digitali. Questo nuovo accordo consentirà alle banche e alle istituzioni finanziarie italiane un canale più rapido e sicuro per soddisfare la crescente domanda di asset digitali che accedono alla liquidità di Coinbase, si legge in una nota.Conio, che ha già conquistato la fiducia diretail, di banche e istituzioni finanziarie, punta a consolidare ulteriormente la sua posizione nel mercato italiano degli asset digitali. A tale scopo intendee lanciare un progetto per estendere la sua tecnologia di custodia, già consolidata per Bitcoin e Algorand, alle blockchain EVM come Ethereum, Polygon e Avalanche."Siamotra Conio e Coinbase. Il nostro obiettivo è diventare il partner più affidabile per banche, istituti finanziari e imprese che desiderano entrare nel mondo degli asset digitali. Grazie a questo nuovo accordo, Conio potrà garantire loro un canale di accesso veloce e sicuro a questo mondo", commentadi Conio.