CY4Gate, contratto da 7 milioni di euro per sistemi di decision intelligence

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato unper la fornitura di propri sistemi di decision intelligence. Il valore complessivo del contratto acquisito ammonta a circaper la durata di 36 mesi.In particolare, Cy4Gate fornirà tecnologia d'avanguardia per aggregare informazioni provenienti da fonti eterogenee al fine di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti istituzionali, permettendo di, si legge in una nota."È una, in un mercato altamente competitivo e di nicchia in cui si conseguono risultati se si propongono tecnologie allo stato dell'arte unitamente alla capacità di presidio e supporto al cliente - ha commentato il- Abbiamo assicurato una "turn-key" solution che ha permesso di evitare il ricorso ad una molteplicità di fornitori per soddisfare le articolate esigenze in questo segmento di mercato".