ERG, acquistate azioni proprie per oltre 8,4 milioni di euro

ERG

Società attiva nel settore delle energie rinnovabili

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 4 all’8 dicembre 2023, complessivamente(pari allo 0,2102% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 26,7640 euro, per unpari aA seguito delle predette operazioni, all'8 dicembre, sono state riacquistate, a partire dall’avvio del programma, 1.778.573 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 24,7584 euro per azione.Considerando le azioni già in portafoglio, ERG detiene 2.560.653 azioni proprie pari all'1,7035% del capitale sociale.In Borsa, oggi, composto ribasso per la, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.