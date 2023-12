Micromobility.com Inc., importante traguardo nella strategia finanziaria: debito ridotto di 9,25 milioni di dollari

Micromobility.com Inc.

(Teleborsa) -, holding che comprende anche il brand Helbiz, comunica di aver raggiunto unnella sua strategia finanziaria, avendo concluso con successo unche ha ridotto significativamente il debito, indirizzando la Società su un percorso di redditività. Il 27 novembre 2023che ha agito come agente amministrativo per conto dei finanziatori. L’accordo ha permesso l'estinzione di tutti gli obblighi in essere in base ad un precedente Accordo di Prestito e Garanzia per un totale di 3.595.000 dollari ("Importo di liquidazione").Per finanziare il regolamento di tale importo,. che ha comportato la cancellazione di 9.250.000 dollari della posizione debitoria complessiva in essere, oltre a tutti gli interessi maturati e non pagati. Il risultato di queste transazioni porta di fatto alla riduzione del debito residuo della Società da 15.000.000 dollari a 5.750.000 dollari.. ha così commentato: "Questa riduzione del debito non è solamente un importantissimo risultato finanziario, ma rappresenta una mossa strategica fondamentale che ci spinge verso il nostro obiettivo di redditività. La riduzione significativa del nostro peso debitorio rappresenta un passaggio fondamentale per il nostro percorso finalizzato a diventare una realtà sostenibile e redditizia nel settore della mobilità urbana".: "Questa ristrutturazione è una testimonianza della nostra pianificazione finanziaria strategica e della capacità di esecuzione. La riduzione del debito migliora il nostro bilancio e ci posiziona per una crescita accelerata. Ora siamo meglio strutturati per concentrarci sui nostri obiettivi di business e puntare a una redditività a lungo termine".