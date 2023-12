Sanlorenzo, accordo per acquisire la maggioranza di Simpson Marine

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto un, società riferibile a Mike Simpson, a fronte della corresponsione di 10 milioni di dollari, oltre a un earn-out fino ad un massimo di 7 milioni di dollari calcolato sull'utile netto relativo all'esercizio 2023, entrambi corrisposti con ladi Sanlorenzo. Prima del passaggio di proprietà a Sanlorenzo, Simpson Marine farà una distribuzione di utili pregressi in favore di Mike SimpsonIl Gruppo Simpson Marine, che, è da 40 anni uno dei principali operatori nella regione APAC nella vendita e servizi nel settore dello yachting, e permetterà a Sanlorenzo di stabilire una presenza diretta nella regione strategica dell'APAC, sviluppando ulteriormente l'offerta di servizi facendo leva sull'esperienza e le competenze maturate nei decenni da Simpson Marine."Siamo soddisfatti di aver firmato questo accordo con Mike Simpson di Simpson Marine -di Sanlorenzo - Rappresenta un passo importante verso l'ulteriore espansione del nostro business a livello internazionale. Simpson Marine è una società con un business consolidato e altamente riconosciuta nella regione APAC, con un potenziale di espansione enorme. Riteniamo che questa acquisizione ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business in un mercato strategicamente rilevante".Ildella transazione è atteso per il. Una volta che la transazione sarà finalizzata, i passi successivi includeranno l'esecuzione di un piano di allineamento strategico e di espansione regionale per il portafoglio di brand e servizi di Simpson Marine.