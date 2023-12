Agroalimentare, Meloni: "Al centro azione Governo, difeso ruolo strategico in Ue”

(Teleborsa) -È un connubio straordinario capace di trasformare le produzioni primarie di questa Nazione in eccellenze assolute a livello anche internazionale".Lo ha detto la presidente del Consiglio, in apertura del videomessaggio inviato all'Assemblea invernale di Confagricoltura sottolineando che è "la ragione per la quale questo Governo ha scelto di mettere il settore agroalimentare al centro della sua azione e di restituire l’attenzione che merita a tutte le sue componenti, senza tralasciarne alcuna, dalle comunità locali alle economie dei territori, fino al contributo della ricerca per la salvaguardia degli ecosistemi"."Permettetemi di farvi i complimenti per il video promozionale che avete realizzato per l'assemblea di oggi. È una descrizione molto efficace del connubio che l- ha aggiunto la premier."Perché, come avete giustamente sottolineato in quel video, il comparto agroalimentare italiano è tante cose messe insieme: è identità, territorio, qualità, sostenibilità, innovazione, sviluppo. È un connubio straordinario capace di trasformare le produzioni primarie di questa nazione in eccellenze assolute a livello anche internazionale", ha proseguito Meloni che ha voluto salutare "il presidente Mattarella: la sua presenza è il segnale più forte dell'importanza e dell'attenzione che le Istituzioni attribuiscono alla nostra agricoltura,su dossier molto importanti: penso ai fitofarmaci, penso alle emissioni industriali, penso agli imballaggi. Voglio ringraziare il Ministro Lollobrigida e tutti i colleghi di governo che hanno seguito questi temi con grande attenzione, ci hanno permesso così di ottenere questi risultati".Ce lo ricorda e ce lo insegna uno dei nostri più grandi antenati,che diceva: “Di tutte le arti delle quali, dalle quali si ricava qualche profitto, nessuna è migliore dell'agricoltura, nessuna più redditizia, nessuna più dolce, nessuna più degna di un uomo, e di un uomo libero”.