Agroalimentare, Steriltom premiata da Industria Felix per competitività e affidabilità

(Teleborsa) - A Palazzo Mezzanotte a Milano si è tenuto ilgiunto alla sua 4a edizione nazionale. Performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e anche sostenibili: sonodistinte per settori che, in modo oggettivo tramite algoritmo di bilancio e rating finanziario, sono state insignite del Premio Industria Felix.Dopo una dettagliata analisi in collaborazione con Cerved su 700mila bilanci di società di capitali,distinguendosi per le performance di gestione, l'affidabilità finanziaria e la sostenibilità. Durante la premiazione, Steriltom ha spiccato come unica realtà del settore agroalimentare italiano dedita alla sola trasformazione del pomodoro.A ritirare il premio è stato"Un grazie a tutti i nostri collaboratori e – ha dichiarato– a chi lavora in filiera con noi, in particolare i nostri agricoltori. Questo premio riconosce gli sforzi fatti a livello gestionale e il nostro impegno per la sostenibilità dal campo alla trasformazione in fabbrica. Avanti così!".