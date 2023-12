Al via partnership fra SACE e illimity Bank per la transizione sostenibile delle imprese

illimity Bank

(Teleborsa) -per accelerare la transizione sostenibile del nostro Paese,italiane nei loro investimenti volti a ridurre l’impatto ambientale.La partnership consentirà a illimity Bank dirilasciata a condizioni di mercato ed attraverso un processo totalmente standardizzato e digitalizzato, su progetti finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idrichee marine, salvaguardia e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobilità sostenibile e circular economy. Le imprese beneficiarie sono società di capitali con fatturato fino a 500 milioni di euro.Per rendere ancor più accessibile lo strumento della Garanzia Green, SACE ha, migliorando la customer experience anche grazie a un. Tra le novità introdotte, una maggiore flessibilità dei finanziamenti, tra cui la possibilità di avere"Le aziende che investono in sostenibilità sono più competitive e resilienti e questo vale in particolare per le PMI, che sono un pilastro del nostro piano industriale INSIEME2025", sottolinea, Managing Director Digital Business di SACE, aggiungendo "con la nostra Garanzia Green, noi di SACE abbiamo già supportato oltre 500 progetti in Italia per un valore totale di 12 miliardi di euro e siamo impegnati ogni giorno nel sostenere gli investimenti utili ad accelerare i processi di transizione sostenibile in tutti gli ambiti e settori".“illimity è una sustainable native company, in quanto fin dalla propria nascita ha avviato un percorso di integrazione degli obiettivi ESG nei propri modelli di business, governance e processi", commenta, Head of Crossover & Acquisition Finance di illimity, che aggiunge "questo nostro approccio ci rende un partner di riferimento in Italia per tutte le PMI che intendono raggiungere e/o migliorare i propri obiettivi sostenibili".