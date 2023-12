Alfonsino al fianco di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie rare

Alfonsino

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore "Order & Delivery" e leader di mercato nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha avviato unaper sostenere la. La collaborazione si articolerà ine punta a supportare la Fondazione nell’attività di, per dare risposte concrete alle famiglie e ai bambini che ogni giorno affrontano le difficoltà di patologie complesse da trattare o ancora senza cura.Nello specifico,, utilizzando la nuova feature sviluppata in collaborazione con la startup fintech, permetterà alla propriasugli ordini effettuati tramite app. In fase di checkout (ossia al momento del pagamento) i clienti potranno decidere di integrare il proprio carrello,, per destinarla direttamente alla Fondazione Teleyhon. I proventi delle donazioni saranno poidel programmail progetto avviato da Fondazione Telethon nel 2016 e coordinato dall'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli (NA)."Siamo davvero felici e onorati di poter affiancare Fondazione Telethon nelle sue attività in sostegno dei bambini e delle famiglie che quotidianamente affrontano la malattia", ha commentato, CEO di Alfonsino, agigungendo "questa sinergia vuole essere dimostrazione della dedizione che da sempre infondiamo nel servizio alle comunità dei nostri territori. Un impegno questo che tocca diversi ambiti, comprendendo tutti gli elementi fondamentali del nostro business, ricompresi nel più ampio concetto di Sostenibilità".La collaborazione prevedrà, inoltre, lada parte di Alfonsino di alcuni dei propriaziendale per promuovere la raccolta di fondi che avrà luogo, questo mese, in occasione della 34° edizione della maratona televisiva Telethon sui canali RAI – in onda dal 9 dicembre 2023.