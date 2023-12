Alphabet debole dopo la sconfitta contro Epic Games

Alphabet

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titoloche presenta una flessione dello 0,64%.A pesare sulle azioni della casa madre di Google è la perdita della causa antitrust contro Epic Games, la società del popolarissimo videogioco Fortnite, accusata di monopolio.Un tribunale in California ha stabilito all'unanimità che il colosso di internet "sta abusando del suo monopolio sul mercato delle app, a scapito degli sviluppatori". Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 134,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 132,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 132.