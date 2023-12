B&C Speakers completa acquisizione asset in Cina

B&C Speakers

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, ha. L'operazione era stata annunciata lo scorso settembre e prevede un corrispettivo pari a 0,9 milioni di dollari.In esecuzione degli impegni assunti, la societàha acquistato parte degli asset produttivi (costituiti da tutte le categorie di inventories e tangible asset inclusivi di tutte le attrezzature produttive) da Eminence Dongguan Enterprise. Tali asset, assieme agli investimenti realizzati direttamente da B&C Speakers, garantiscono la possibilità di iniziare a produrre e a commercializzare i prodotti a marchio Eminence Speakers anche"Il completamento di questo processo di acquisizione ci permette di dare undi B&C che adesso potrà contare su due strutture produttive aggiuntive in mercati (quello Americano e quello Cinese) strategici per il Gruppo - ha commentato il- Tra i prossimi passi da realizzare ci sarà quello di sfruttare gli stabilimenti produttivi acquisiti per ampliare la gamma di prodotti del Gruppo rispetto a quelli attualmente realizzati in Italia".