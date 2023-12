Banco BPM, Castagna: se questi sono risultati MPS non c'è necessità di merger

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banco BPM

(Teleborsa) - "e per il lavoro che sta facendo Lovaglio, e sono, che sono due bravissime persone nonché due amici. Ma da qui a dire che c'è un interesse ce ne passa". Lo ha affermato l'amministratore delegato di, Giuseppe Castagna, nella conferenza stampa di presentazione del Piano Strategico 2023-2026 Castagna ha ribadito la linea stand-alone di Banco BPM e ha detto di non aver avuto contatti con il governo riguardo a un'eventuale possibile operazione di M&A con la banca senese. "Se questi sono i risultati di MPS c'è un futuro per la banca e", ha sottolineato.