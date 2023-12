Banco BPM corre dopo il piano. Castagna: titolo ha spazio per crescere

Banco BPM

(Teleborsa) -, dopo l' approvazione , che ha ambizione di incrementare la remunerazione per gli azionisti in maniera "molto significativa". Il piano stand alone della banca prevede un utile netto cumulato a circa 6 miliardi di euro, remunerando gli azionisti nel periodo con 4 miliardi di euro."Negli ultimi 7 anni abbiamo costruito, grazie all'impegno dei nostri dipendenti, la capacità di ottenere buoni risultati, ma siamo ora, soprattutto grazie a quanto costruito negli ultimi anni e negli ultimi mesi sulle fabbriche prodotti", ha detto l'AD Giuseppe Castagna aprendo la presentazione alla comunità finanziaria.Castagna ha evidenziato la positiva performance deldella banca dalla fusione ad oggi, aggiungendo che "c'è, grazie alle misure che consentiranno alla banca di avere prestazioni migliori e incrementare la remunerazione gli azionisti".Intanto, si muove al rialzo, che si attesta a 5,192 euro, con un, risultando di gran lunga il. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,225 e successiva a 5,321. Supporto a 5,129.