Banco BPM, Ginevra: esposizione a titoli di Stato italiani su totale govies rimane sotto 50%

Banco BPM

(Teleborsa) - Sul fronte dell'ottimizzazione della strategia di funding e del portafoglio titoli, Banco BPM attuerà "un". Lo ha affermato, condirettore generale e CFO di, nella presentazione alla comunità finanziaria del Piano Strategico 2023-2026 "Sul funding, in particolare, ci sarà la- in linea con le scadenze attuali - e finiremo il piano con una posizione nei confronti della BCE di 1 miliardi di euro, che consideriamo fisiologica", ha spiegato.Inoltre, "per l'emissione di bond". In particolare, è prevista una net bond issuance 2024-26 di 8,3 miliardi di euro (di cui 3,8 miliardi di secured bond e 4,5 miliardi di unsecured bond).Per quanto riguarda il securities portfolio, Ginevra ha detto che ci si aspetta "unfinalizzata a preservare il NII, pur confermando il target delle esposizioni verso i titoli, la cui esposizione sul totale dei govies rimarrà sotto il 50%".