Bankitalia, prestiti in caduta a ottobre su effetto BCE

(Teleborsa) -, in particolare quelli alle imprese, che subiscono il contraccolpo deie delle condizioni più restrittive di accesso imposte dalle banche. Una indicazione preoccupante cheSecondo l'ultimo rapporto, i prestiti al settore privato sonodopo il -3,6 registrato il mese precedente. In particolare, isi sono ridotti(-0,9 il mese precedente) mentre quellisi sono ridotti(-6,7% il mese precedente).La stretta creditizia ha fatto reco ad un ulteriore aumento dei: i tassi comprensivi di spese accessorie () sono salitidi settembre. La quota di prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 35% (20% nel mese precedente). I tassi praticati sullesi sono attestati(10,52% il mese precedente). I tassi di interesse sui nuovisono salit(5,35% il mese precedente): quelli di importi fino a 1 milione di euro al 5,95% e quelli sui prestiti di importo superiore a tale soglia al 5,17%.Sempre ad ottobre i depositi del settore privato sono diminuiti del 5% (-3,5 a settembre), mentre la raccolta obbligazionaria continua a crescere e registra un aumento del 18% ì(18,4% a settembre). I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,92% per cento (0,86% a settembre).. Bisogna arrivare al, per trovare un Taeg maggiore", afferma l'i, auspicando un taglio dei tassi nel 2024. "Considerando l'importo e la durata media di un mutuo - si sottolinea - un balzo dei tassi così consistente significa che la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, cresce, rispetto a un anno fa, da 671 a 784 euro, con un rincaro pari a 113 euro al mese. Una stangata annua pari a 1.356 euro.la rata passa da 571 a 784, con unal mese, pari a".Peroccupato anche il, secondo cui gli aumenti delle rate mensili scattatiall’anno su chi ha acceso un mutuo a tasso variabile. "Considerata una fascia media di mutuo a tasso variabile di importo compreso tra i 125mila e i 150mila euro, per una durata di 25 anni" - spiega Codacons - "la rata mensile è salita complessivamente negli ultimi due anni tra i +270 e i +365 euro per effetto di tutti gli incrementi imposti dalla Banca Centrale Europea a partire dal 2022. Questo significa che una famiglia che ha acceso un mutuo a tasso variabile si ritrova a spendere oggi in media tra i +3.240 e +4.380 euro all’anno rispetto a quanto pagato nel 2021".