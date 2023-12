Bankitalia: spesa turisti stranieri in Italia +9,8% in terzo trimestre

(Teleborsa) -ha registrato unLo rilevaspiegando che la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (5,7 miliardi) è cresciuta del 6,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 a fronte di un aumento di quella dei viaggiatori italiani all'esteroNel complesso del terzo trimestre dell'anno, spiega Bankitaliagrazie al costante recupero deiLa spesa degli stranieri in Italia (+9,8 per cento) ha continuato a beneficiare soprattutto dell'aumento del numero di viaggiatori; lo stesso fattore ha guidato la crescita della spesa dei viaggiatori italiani all'esteroche in precedenza era invece legata principalmente all'aumento di quella pro-capite.Il significativo incremento della s(+22,6 per cento) si è accompagnato a un lieve aumento di quella degli stranieri europei (+1,6 per cento). La spesa degli italiani all'estero è cresciuta sia nelle