BPER sostiene gli investimenti di Alpicapital nel fotovoltaico

BPER Banca

(Teleborsa) -ha messo a punto un'operazione di, per la realizzazione di, nel comune di Tempio Pausania (SS). Gli impianti del portafoglio produrranno circa 19 gigawatt-ora.L’operazione è stata perfezionata attraverso il veicolo, che ha ricevuto dalla divisione Corporate & Investment Banking di BPER Banca un, a copertura dei costi di progetto e dei costi finanziari, coprendo circa ilcomplessivo oltre al 100% dell’IVA sui costi di progetto.ha sede in Borgo Chiese (TN), è stata costituita nel 2020 ed è, con l’obiettivo di diventare un produttore di energia interamente da fonti rinnovabili., Presidente di Alpicapital, ha espresso soddisfazione per "il supporto avuto da BPER Banca che consentirà alla società di completare l’investimento entro il 2023 contribuendo in maniera significativa a realizzare gli obiettivi di produzione del gruppo Alpicapital del 2024 e permettendo di realizzare un progetto con risvolti importanti dal punto di vista della sostenibilità".“Siamo particolarmente attenti a questa tipologia di operazioni - commenta, Responsabile della Direzione Territoriale Lombardia Est - Triveneto di BPER Banca -. Il tema delle energie rinnovabili e più in generale i temi legati all’ambiente e alle fonti sostenibili sono nel dna della nostra Banca. Siamo molto soddisfatti del supporto offerto ad Alpicapital in questa operazione di project financing, un partner innovativo e sensibile alla progettualità innovativa per la salvaguardia ambientale".