CRIS 2015 (gruppo Lazzarini), finanziamento per 12 milioni da Crédit Agricole

Crédit Agricole

(Teleborsa) -Italia supporta il settore alberghiero italiano erogando un, società attiva nell'acquisto, ristrutturazione e gestione di alberghi, facente capo a 4L Collection Hotels.L'operazione contribuisce all', che entrerà a far parte delle strutture a marchio 4L Collection Hotels di Roma. Il marchio 4L Collection Hotels fa parte del, guidato da Antonio e i figli Alessandro, Beatrice e Laura Lazzarini, attivo da oltre 50 anni nel settore alberghiero."Il finanziamento a favore di CRIS 2015 dimostra come Crédit Agricole Italia voglia essere un partner di riferimento a supporto di tutte le imprese, specialmente se attive in undel paese quale è quello alberghiero - dichiara, Responsabile Direzione Banca d'Impresa di Crédit Agricole Italia - Vogliamo sostenere le aziende che, con i loro piani di investimento, generano valore nei territori dove operano, a beneficio dell'intera comunità".