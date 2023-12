Da porto sicuro a fattore di stress e costi: come cambia la percezione della "casa"

(Teleborsa) -decise in questi ultimi mesi hannoe operatori economici verso. E appare mutatol'atteggiamento degli italiani: da nido sicuro a fattore di stress e di costi. E' quanto rivela ilintitolato "La casa nonostante tutto".La casa è un luogo per il quale gli italiani hanno impiegato risorse economiche e tempo per renderlodove trascorrere la propria quotidianità, un. La proprietà della casa è da sempre per gli italiani, di sicurezza per sé e per le generazioni che seguiranno, uno status da conseguire anche a costo di sacrifici.Tuttavia, inflazione, riduzione del potere d'acquisto e conseguente impoverimento della popolazione, rialzo dei tassi di interesse, maggiore onerosità dei mutui sonodella casa, rendendo diun bene, da sempre percepito come un traguardo importante nei progetti di vita di individui e famiglie. A ciò si devono poi aggiungerei,crescenti e, in ultimo, le previsioni di ulteriori costi da sostenere per far fronte alle disposizioni comunitarie sull’efficientamento energetico.Nonostante la casa sia divenuta in questi anni un bene sempre più difficile da acquisire e da gestire, la sua proprietà continuaa essere una tappa fondamentale nel progetto di vita individuale e familiare degli italiani.di loro la proprietà di una abitazione è(85,6% per chi è proprietario di casa).Ma il rialzo dei tassi di interesse è un impedimento per l’accesso all’acquisto della casa per circa il 60,0% (59,8%) degli italiani non ancora proprietari di un’abitazione.dichiarano che lesul proprio budget. Un collettivo che si amplia, sfiorando quota 80%, tra le famiglie che dispongono di un reddito annuo non superiore ai 30 mila euro o tra i residenti delle regioni centrali e meridionali del Paese.della casa. Non è il mutuo la causa prevalente alla base del rischio, giacché il pagamento del mutuo ricorre solo nell’8% dei casi. La casa di proprietà rischia di trasformarsi da fattore di tutela del benessere personale in fattore critico della condizione economica.Circa iper un futuro acquisto di casa laa. La classe energetica è discriminante per l’acquisto in misura(66,1% tra i18-34enni), meno tra i più anziani (61,5% tra 65enni e oltre).