Decolla l'Hydrogen valley di Modena: firmato in Comune protocollo d'intesa

(Teleborsa) -, tra i primi e più rilevanti per lo sviluppo dell’idrogeno rinnovabile. È stato firmato oggi ilper la creazione di un polo di produzione dell’idrogeno realizzato da, con l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione dell’Emilia-Romagna. Lodi questo vettore energetico rinnovabile avrà, inoltre,di carattere ambientale, sociale ed economico in una regione a forte vocazione imprenditoriale.Il documento è stato sottoscritto dal, assieme a una serie di soggetti quali Seta, Unimore, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), Consorzio Aree Produttive (CAP), Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, Energia e Sviluppo Sostenibile (ENEA), Fondazione Democenter Sipe e Camera di Commercio di Modena.il sindaco di Modena Gian, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, l’Amministratore delegato del Gruppo Hera, l’Executive Director Decarbonization Unit di Snam, il Magnifico Rettore di UnimorePorro, il presidente di Seta, il direttore di Aess, il presidente della Camera di commercio di Modena, il direttore di Capil presidente della Fondazione Democenter-Sipe. Era presente anche, presidente di Tper e ha inviato un videomessaggio, direttore generale Enea.Fulcro dell’Hydrogen Valley modenese sarà, il progetto di Gruppo Hera e Snam per la realizzazione di unin grado di produrre fino al’anno, con la possibilità di futuri ampliamenti per incrementarne la produzione. Complessivamente, l’investimento previsto ammonta a oltre 20 milioni di euro.Data la sua rilevanza ai fini della transizione energetica e della decarbonizzazione del territorio, la partnership tra Gruppo Hera, Herambiente e Snam ha già ottenuto lo scorso aprile da parte della Regione Emilia-Romagna undi euro, stanziato nell’ambito delLe potenzialità dell’Hydrogen Valley modenese sono già state recepite dal: le aziende di trasporto pubblico localehanno infatti in programma diin mezzi alimentati a idrogeno. La stessa attenzione per lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno green è inoltre stata manifestata dal settore industriale locale, con particolare riferimento ade aziende cosiddette hard-to-abate del"Il nostro impegno sull'idrogeno è una delle tante espressioni del ruolo che una multiutility come il Gruppo Hera, anche attraverso altre progettualità - dalla produzione di biometano alle altre energie rinnovabili - intende giocare nel percorso di transizione energetica delle nostre città. L'Emilia-Romagna da questo punto di vista è un territorio ideale per innovare e sviluppare ecosistemi energetici, che rappresentano il volano di nuove opportunità per incrementare la crescita economica e il benessere delle comunità", ha dichiarato Amministratore delegato del Gruppo HeraPer l'Executive Director Decarbonization Unit di Snam"lLa realizzazione di progetti di decarbonizzazione necessita di pragmatismo e sinergie fra gli operatori del comparto energetico, fondamentale per intercettare i bisogni reali del tessuto industriale e civile del territorio. Queste sono proprio le caratteristiche dell’Hydrogen Valley di Modena, a cui lavoriamo con Hera nell’ambito del progetto IdrogeMO, che ha attratto l’interesse dall’industria e dal terziario del territorio".