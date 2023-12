EASA lancia piattaforma Innovative Air Mobility per droni e aero taxi

(Teleborsa) - Laha annunciato il lancio della, prevista dalladella Commissione europea, uno spazio digitale per lo, finalizzato alla creazione di un mercato europeo intelligente e sostenibile.La piattaforma - rassicura l'EASA -circa l’introduzione di questi servizi nelle città europee. “Il lancio di oggi è il primo passo per connettere i numerosi nuovi partner dell’aviazione che hanno un interesse nella mobilità aerea innovativa”, afferma, direttore esecutivo ad interim dell’EASA. "Vogliamo dimostrare ai cittadini che l’Europa e l’EASA stanno mettendo in atto tutto il possibile per garantire un’introduzione sicura e sostenibile di questi nuovi velivoli. Potranno scoprire come funzioneranno questi servizi e ottenere rassicurazioni su questioni come il livello di rumore e la sicurezza".Laconsente a città, regioni, autorità nazionali, operatori e produttori di connettersi e die dati affidabili. La realizzazione della piattaforma è stata assegnata all'EASA che l'hacomposta da stakeholder e da due autorità europee,"È importante sviluppare questo nuovo settore in tutta l’Unione Europea in modo coordinato e interoperabile", ha dichiarato il, aggiungendo "il lancio della piattaforma IAM Hub rappresenta un passo importante in questa direzione, frutto dell’impegno e dello sforzo congiunto delle Istituzioni Europee e degli Stati Membri. L’obiettivo è di coinvolgere cittadini e stakeholder negli sviluppi e nelle nuove possibilità offerte dall’innovazione tecnologia dei servizi di mobilità aerea che consentiranno un aumento della connettività dei territori e dei servizi contribuendo a realizzare una doppia transizione, quella verde e quella digitale".