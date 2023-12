Eni ed ELIS presentano l'iniziativa per il gestore delle Enilive Station

(Teleborsa) - Individuare e formare i professionisti a cui affidare la gestione dei punti vendita Enilive, veri e propri hub di servizi, dedicati alla mobilità e alla persona. Con questo obiettivoedin partnership conhanno avviato il progettoI profili individuati con lemodalità fortemente innovative del progetto andranno a integrare quelli già identificati secondo i modelli di recruiting esistenti, prevedendo specifici corsi di formazione anche per i gestori che già operano nelle Enilive station.Lasarà sempre più focalizzata nel garantire servizi per la mobilità, tra cui la ristorazione di qualità, shop, punti Telepass, auto Enjoy, PagoPA e parcel delivery. I servizi per la mobilità, uniti al progressivo inserimento dei nuovi vettori energetici, comebiocarburanti, elettrico e in futuro idrogeno, garantiranno una solida sostenibilità, anche economica, al progetto.