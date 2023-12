Hasbro in calo, pesano licenziamenti

Hasbro

(Teleborsa) - Discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dell'1,45% rispetto alla seduta precedente.L’azienda produttrice di giocattoli ha annunciato un taglio di circa 1.100 posti di lavoro dovuto al calo delle vendite che, secondo il CEO Chris Cocks, continuerà anche nel 2024."Siamo entrati nel 2023 aspettandoci un anno di cambiamenti, inclusi aggiornamenti significativi al nostro gruppo dirigente, alla struttura e all'ambito delle operazioni - ha spiegato - Avevamo previsto che i primi tre trimestri sarebbero stati impegnativi, in particolare nel settore dei giocattoli, dove il mercato sta uscendo dai massimi storici causati dalla pandemia. Sebbene abbiamo compiuto alcuni importanti progressi in tutta la nostra organizzazione, i venti contrari che abbiamo riscontrato nei primi nove mesi dell'anno sono continuati durante le festività e probabilmente persisteranno nel 2024".L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,03 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,75.