Hasbro, nuovo round di licenziamenti per debolezza domanda

Hasbro

(Teleborsa) -, una delle tre maggiori società produttrici al mondo di giocattoli, ha annunciato un, a meno di un anno di distanza dal precedente.la società aveva annunciato l'intenzione di eliminare circadella sua forza lavoro globale, ovvero circa ilglobali a tempo pieno Ieri sera, a seguito di un'ulteriore revisione della struttura dei costi e del disegno organizzativo, ha annunciato ulteriori passi strategici per posizionare l'azienda per la crescita futura, inclusa una struttura organizzativa rivista in base alla quale si prevede che alcune funzioni aziendali saranno date in outsourcing, nonché ulteriori riduzioni dell'organico.In particolare, la società prevede attualmente che circaverranno eliminate, con il completamento del piano nei prossimi 18-24 mesi. Si prevede che le azioni aggiuntive consentiranno un risparmio sui costi annuali lordi di circa 100 milioni di dollari."Un anno fa, abbiamo delineato la nostra strategia per concentrarci sulla creazione di meno marchi, più grandi e migliori e abbiamo iniziato il processo di trasformazione di Hasbro - ha detto ilai dipendenti - Da allora, abbiamo ottenuto alcuni successi importanti, come riorganizzare la nostra catena di fornitura, migliorare la nostra posizione di inventario, ridurre i costi e reinvestire oltre 200 milioni di dollari nell'azienda, aumentando al contempo la quota in molte delle nostre categorie. Ma i. Anche se siamo fiduciosi nel futuro di Hasbro, l'ambiente attuale ci chiede di fare di più, anche se queste scelte sono tra le più difficili che dobbiamo fare"."Siamo entrati nel 2023 aspettandoci un anno di cambiamenti, inclusi aggiornamenti significativi al nostro gruppo dirigente, alla struttura e all'ambito delle operazioni - ha spiegato - Avevamo previsto che i primi tre trimestri sarebbero stati impegnativi, in particolare nel settore dei giocattoli, dove il. Sebbene abbiamo compiuto alcuni importanti progressi in tutta la nostra organizzazione, i venti contrari che abbiamo riscontrato nei primi nove mesi dell'anno sono continuati durante le festività e probabilmente persisteranno nel 2024".