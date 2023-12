Illumia ottiene linea di credito revolving con garanzia SACE da pool banche

UniCredit

(Teleborsa) -, società energetica bolognese appartenente al Gruppo Tremagi, ha sottoscritto una ldedicata alle esigenze di liquidità pere per eventuali richieste di marginazione legate ai contratti stipulati.Il finanziamento è statocomposto da(entrambe Joint Global Coordinator; Bookrunners e Joint Mandated Leader Arrangers; BNL è anche banca agente e Sace agent),La Linea di Credito ha unaed è assistita, lo strumento straordinario del Gruppo previsto dal 'Decreto Aiuti'."!Siamo molto soddisfatti per la chiusura di questo accordo a cui lavoriamo con tenacia da mesi. Ringraziamo SACE per il prezioso supporto e le Banche aderenti, che hanno saputo capire e interpretare gli obiettivi di crescita di Illumia, supportandola a mantenere un ruolo da protagonista nel mercato", ha commentato il Presidente di Illumia,"Noi di SACE siamo sempre al fianco delle imprese italiane per supportarle nel loro sviluppo di crescita grazie alla nostra garanzia Supportitalia e siamo lieti di far parte di questo grande progetto che vede coinvolte tante istituzioni bancarie a sostegno del player energetico bolognese", ha dichiarato, Regional Director Centro Nord di SACE.